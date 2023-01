Parazão suspenso: Remo faz amistoso neste sábado (21); veja contra quem será e preço do ingresso

Após a confirmação da suspensão do Campeonato Paraense 2023, o Remo confirmou um amistoso no mesmo dia e horário em que estrearia no estadual. Neste sábado (21), às 17h, no Estádio do Baenão, o Leão encara o Bragantino, em um amistoso preparatório.

Preço

De acordo com o clube, o ingresso custará R$10, enquanto o sócio-torcedor adimplente tem entrada liberada.As vendas começam na sede do Remo, Volta e, a partir das 14h, nas bilheterias. A partida tem transmissão pela RemoTV.

Parazão suspenso

À princípio, o Leão jogaria contra o Caeté. No entanto, como o estadual está suspenso por tempo indeterminado, devido ao processo judicial movido pelo Paragominas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Leão resolveu continuar a programação do fim de semana, que previa uma partida.

Ingressos do Parazão

Como informado por O Liberal, o presidente azulino Fabio Bentes se pronunciou e avisou ao torcedor que os bilhetes já vendidos não perderão a validade de serão válidos para a nova data da partida, a ser confirmada por FPF e STJD.

Preparação

Vale lembrar, neste primeiro semestre, além da disputa do Campeonato Paraense, o Remo ainda disputa na Copa Verde, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso a equipe treinada pelo técnico Marcelo Cabo, apesar do inicial do estadual, também se prepara para os restantes dos torneios da temporada.