Stuttgart x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Supercopa da Alemanha

Stuttgart x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (16/08), a Supercopa da Alemanha 2025. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Stuttgart x Bayern ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, VfB Stuttgart goleou o Augsburg por 4 a 0, venceu o Red Bull Leipzig por 3 a 2, goleou o Arminia Bielefeld por 4 a 2, superou o Fellbach por 7 a 1 e perdeu para o Bologna por 1 a 0.

Já o Bayern passou por uma vitória de 4 a 2 sobre o Flamengo, uma derrota de 2 a 0 para o PSG, uma vitória de 2 a 1 sobre o Lyon, outra de 4 a 0 contra o Tottenham e uma terceira de 2 a 1 sobre o Grasshopper.

Stuttgart x Bayern: prováveis escalações

Stuttgart: Nubel; Jaquez, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Karazor, Stiller, Mittelestadt; Fuhrich, Leweling, Woltemade. Técnico: Sebastian Hoeness.

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Olise, Díaz, Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA

Stuttgart x Bayern de Munique

DFL-Supercup 2025

Local: MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h30