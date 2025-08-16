Stuttgart x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Supercopa da Alemanha Stuttgart e Bayern de Munique jogam pela Supercopa Alemã 2025 hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 16.08.25 14h30 O Bayern vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Grasshopper (X/ @FCBayernEN) Stuttgart x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (16/08), a Supercopa da Alemanha 2025. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Stuttgart x Bayern ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, VfB Stuttgart goleou o Augsburg por 4 a 0, venceu o Red Bull Leipzig por 3 a 2, goleou o Arminia Bielefeld por 4 a 2, superou o Fellbach por 7 a 1 e perdeu para o Bologna por 1 a 0. Já o Bayern passou por uma vitória de 4 a 2 sobre o Flamengo, uma derrota de 2 a 0 para o PSG, uma vitória de 2 a 1 sobre o Lyon, outra de 4 a 0 contra o Tottenham e uma terceira de 2 a 1 sobre o Grasshopper. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Inter x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (16/08) Inter de Milão e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo Stuttgart x Bayern: prováveis escalações Stuttgart: Nubel; Jaquez, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Karazor, Stiller, Mittelestadt; Fuhrich, Leweling, Woltemade. Técnico: Sebastian Hoeness. Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Olise, Díaz, Kane. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Stuttgart x Bayern de Munique DFL-Supercup 2025 Local: MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Supercopa da Alemanha Stuttgart Bayern de Munique jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37