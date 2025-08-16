Inter x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (16/08) Inter de Milão e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 16.08.25 14h30 Em seus últimos jogos, o Inter superou o Monza nos pênaltis, enquanto o Olympiacos perdeu para o Napoli por 2 a 1 (X/ @Inter) Inter de Milão x Olympiacos disputam hoje, sábado (16/08), um jogo amistoso. A partida ocorre às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio San Nicola, em Bari, Itália. Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Olympiacos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal SportyNet, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Inter passou por um empate de 1 a 1 com Monterrey, uma vitória de 2 a 1 sobre Urawa Reds, outra de 2 a 0 contra o River Plate, uma derrota de 2 a 0 para o Fluminense, uma vitória de 2 a 1 sobre o Mônaco e outra vitória nos pênaltis sobre o Monza. Já Olympiacos registrou uma vitória de 2 a 0 sobre AZ, um empate de 1 a 1 com Heerenveen, uma vitória de 3 a 2 sobre Den Haag, outra de 2 a 1 contra Al Taawon, uma terceira de 1 a 0 sobre Union Berlin e uma derrota de 2 a 1 para o Napoli. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Inter x Olympiacos: prováveis escalações Internazionale: Josep Martínez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny e Esposito. Técnico: Cristian Chivu. Olympiacos: Botis; Ortega, Pirola, Retsos, Costinha; Scipioni, Hezze, Chiquinho; Pnevmonidis, Rodinei e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar. FICHA TÉCNICA Internazionale x Olympiacos Amistoso Local: Estádio San Nicola, em Bari, Itália Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de Milão Olympiacos jogos de hoje jogo amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37