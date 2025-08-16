Capa Jornal Amazônia
Inter x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (16/08)

Inter de Milão e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Inter superou o Monza nos pênaltis, enquanto o Olympiacos perdeu para o Napoli por 2 a 1 (X/ @Inter)

Inter de Milão x Olympiacos disputam hoje, sábado (16/08), um jogo amistoso. A partida ocorre às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio San Nicola, em Bari, Itália. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Olympiacos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal SportyNet, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Inter passou por um empate de 1 a 1 com Monterrey, uma vitória de 2 a 1 sobre Urawa Reds, outra de 2 a 0 contra o River Plate, uma derrota de 2 a 0 para o Fluminense, uma vitória de 2 a 1 sobre o Mônaco e outra vitória nos pênaltis sobre o Monza.

Já Olympiacos registrou uma vitória de 2 a 0 sobre AZ, um empate de 1 a 1 com Heerenveen, uma vitória de 3 a 2 sobre Den Haag, outra de 2 a 1 contra Al Taawon, uma terceira de 1 a 0 sobre Union Berlin e uma derrota de 2 a 1 para o Napoli.

Inter x Olympiacos: prováveis escalações

Internazionale: Josep Martínez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Olympiacos: Botis; Ortega, Pirola, Retsos, Costinha; Scipioni, Hezze, Chiquinho; Pnevmonidis, Rodinei e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA
Internazionale x Olympiacos
Amistoso
Local: Estádio San Nicola, em Bari, Itália
Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h30

.
