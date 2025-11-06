Sturm x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/11) pela Liga Europa

Sturm Graz x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), na UPC-Arena, em Graz, Áustria. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Sturm x Nottingham Forest ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Sturm passou por uma derrota de 2 a 0 para o Midtjylland, por uma vitória de 2 a 1 sobre o Rangers e por uma derrota desse mesmo placara para o Celtic.

Já o Nottingham Forest registrou um empate de 2 a 2 com o Betis, uma derrota de 3 a 2 para o Midtjylland e uma vitória de 2 a 0 sobre o Porto.

Sturm x Nottingham Forest: prováveis escalações

Sturm: O. Christensen; A. Malić, T. Oermann, D. Lavalée e T. Horvat; J. G. Stanković, Q. Kiteishvili e F. Rózga; E. Karić, A. Kayombo e M. Malone. Técnico: Jürgen Säumel.

Nottingham Forest: M. Sels; N. Williams, Murillo, N. Milenković e N. Savona; I. Sangaré, E. Anderson e M. Gibbs-White; C. Hudson-Odoi, D. Ndoye e T. Awoniyi. Técnico: Sean Dyche.

FICHA TÉCNICA

Sturm Graz x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: UPC-Arena, em Graz, Áustria

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h45