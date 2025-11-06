Utrecht x Porto: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa

Utrecht x Porto disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Galgenwaard, em Utrecht, Países Baixos. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Utrecht x Porto ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Porto passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Salzburg, outra de 2 a 1 contra a Estrela Vermelha e uma derrota de 2 a 0 para o Nottingham Forest.

Já o Utrecht passou por uma derrota de 1 a 0 para o Porto, outra de mesmo placar para o Brann e uma terceira de 2 a 0 para o Freiburg.

Utrecht x Porto: prováveis escalações

Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Mike van der Hoorn, Nick Viergever, Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda, Gjivai Zechiel, Can Bozdogan; Miguel Rodríguez, Adrian Blake, Sébastien Haller. Técnico: Ron Jans.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Víctor Froholdt, Alan Varela, Pablo Rosario; Borja Sainz, Samu Aghehowa, Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA

Utrecht x Porto

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Galgenwaard, em Utrecht, Países Baixos

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h45