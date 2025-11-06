Al Quadisiya x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Saudita

Al-Quadisiya x Al-Kholood disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Quadisiya x Al Kholood ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pelo Canal GOAT e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Kholood é o 9° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Al Quadisiya está em 4° lugar na competição com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Al Quadisiya x Al-Kholood: prováveis escalações

Al-Quadisiya: Sem informações.

Al-Kholood: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Al Kholood

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h30