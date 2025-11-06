Al Quadisiya x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Saudita Al-Quadisiya e Al-Kholood jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.11.25 13h30 Al Quadisiya soma 5 pontos a mais que Al Kholood (X/ @AlQadsiahEN) Al-Quadisiya x Al-Kholood disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Quadisiya x Al Kholood ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pelo Canal GOAT e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Kholood é o 9° colocado do Campeonato Saudita e acumula um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já Al Quadisiya está em 4° lugar na competição com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Quadisiya x Al-Kholood: prováveis escalações Al-Quadisiya: Sem informações. Al-Kholood: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Al Kholood Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Quadisiya Al Kholood jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 19h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Ceará e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Fluminense e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 18h00 Futebol Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda Um eventual triunfo sobre o Papão da Amazônia, somado às falhas de Athletico-PR ou Criciúma, garante o acesso antecipado ao Coxa 06.11.25 17h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05