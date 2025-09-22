Sporting x Moreirense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/09) pela Liga Portugal

Sporting x Moreirense disputam hoje, segunda-feira (22/08), a 6° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x Moreirense ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela XSports, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Sporting e Moreirense acumulam 4 vitórias e 1 derrota na Liga Portugal, tendo perdido na mesma rodada, a 4°.

O Sporting marcou 15 gols e sofreu 4 desses. Já Moreirense marcou 8 gols e teve sua defesa vazada 4 vezes.

Sporting x Moreirense: prováveis escalações

Sporting: João Virgínia; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Kochorashvili e Hjulmand; Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Moreirense: Secco; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Domingues; Stjepanović, Vasco Sousa e Alan; Cedric Teguia, Francisco Bondoso e Guilherme Schettine. Técnico: Vasco Botelho da Costa.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Moreirense

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 16h15