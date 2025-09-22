Sporting x Moreirense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/09) pela Liga Portugal Sporting e Moreirense jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 22.09.25 15h15 Ambos Sporting e Moreirense somam a mesma quantidade de vitórias e derrotas na Liga Portugal (X/ @SportingCP) Sporting x Moreirense disputam hoje, segunda-feira (22/08), a 6° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Sporting x Moreirense ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela XSports, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Sporting e Moreirense acumulam 4 vitórias e 1 derrota na Liga Portugal, tendo perdido na mesma rodada, a 4°. O Sporting marcou 15 gols e sofreu 4 desses. Já Moreirense marcou 8 gols e teve sua defesa vazada 4 vezes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Sporting x Moreirense: prováveis escalações Sporting: João Virgínia; Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Kochorashvili e Hjulmand; Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges. Moreirense: Secco; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Domingues; Stjepanović, Vasco Sousa e Alan; Cedric Teguia, Francisco Bondoso e Guilherme Schettine. Técnico: Vasco Botelho da Costa. FICHA TÉCNICA Sporting x Moreirense Campeonato Português Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Português Sporting Moreirense jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Belgrano x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Belgrano e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Estudiantes e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 18h00 Campeonato Português Sporting x Moreirense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/09) pela Liga Portugal Sporting e Moreirense jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 22.09.25 15h15 Série A italiana Napoli x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano Napoli e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo' 21.04.22 12h56 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17 PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 CARATÊ FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018 Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano. 25.01.19 12h56