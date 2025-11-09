Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (09/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Italiano e outras competições internacionais.

Às 18h, o Vasco enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 21h, o São Paulo enfrentará o RB Bragantino pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Stuttgart x Augsburg - 13h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball Eintracht Frankfurt x Mainz - 15h30 - XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

Boca Juniors x River Plate - 16h30 - ESPN e Disney+ Sarmiento x Instituto - 19h20 - AFA Play Banfield x Aldosivi - 19h20 - Disney+ Tucumán x Godoy Cruz - 21h30 - AFA Play Tigre x Estudiantes - 21h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Ceará - 16h - TV Globo e Premiere Cruzeiro x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere Vitória x Botafogo - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Flamengo x Santos - 18h30 - Premiere Mirassol x Palmeiras - 20h30 - Amazon Prime Video Fortaleza x Grêmio - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Atlético-GO - 17h - Disney+ CRB x Operário-PR - 18h30 - Disney+ Paysandu x Coritiba - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Athletic Bilbao x Real Oviedo - 10h - Disney+ Rayo Vallecano x Real Madrid - 12h15 - ESPN 4 e Disney+ Valencia x Betis - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Mallorca x Getafe - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Celta x Barcelona - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Aston Villa x Bournemouth - 11h - ESPN e Disney+ Brentford x Newcastle - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Crystal Palace x Brighton - 11h - Disney+ Nottingham Forest x Leeds - 11h - Disney+ Manchester City x Liverpool - 13h30 - ESPN, Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

Atalanta x Sassuolo - 08h30 - XSports e Disney+ Bologna x Napoli - 11h - XSports e Disney+ Genoa x Fiorentina - 11h - Disney+ Roma x Udinese - 14h - ESPN 3 e Disney+ Inter de Milão x Lazio - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

Estrela Amadora x Nacional - 12h30 - Sem informações AVS SAD x Gil Vicente - 12h30 - Sem informações Famalicão x Porto - 15h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Benfica x Casa Pia - 17h30 - XSports e Disney+ Braga x Moreirense - 17h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Ceará; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Santos; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

11h - Brentford x Newcastle - Premier League 11h - Aston Villa x Bournemouth - Premier League 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga 13h30 - Manchester City x Liverpool - Premier League 14h - Roma x Udinese - Campeonato Italiano 14h30 - Valencia x Betis - La Liga 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino 20h30 - Paysandu x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

13h30 - Stuttgart x Augsburg - Bundesliga 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Atalanta x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Athletic Bilbao x Oviedo - La Liga 11h - Crystal Palace x Brighton - Premier League 11h - Nottingham Forest x Leeds - Premier League 11h - Bologna x Napoli - Campeonato Italiano 11h - Genoa x Fiorentina - Campeonato Italiano 11h - Brentford x Newcastle - Premier League 11h - Aston Villa x Bournemouth - Premier League 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga 13h30 - Manchester City x Liverpool - Premier League 14h - Roma x Udinese - Campeonato Italiano 14h30 - Valencia x Betis - La Liga 14h30 - Mallorca x Getafe - La Liga 15h - Famalicão x Porto - Campeonato Português 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino 16h45 - Inter de Milão x Lazio - Campeonato Italiano 17h - Celta x Barcelona - La Liga 17h - Criciúma x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 17h30 - Benfica x Casa Pia - Campeonato Português 18h30 - CRB x Operário-PR - Série B do Brasileirão 19h20 - Banfield x Aldosivi - Campeonato Argentino 20h30 - Paysandu x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão 18h30 - Flamengo x Santos - Brasileirão 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Freiburg x St. Pauli - Bundesliga 13h30 - Stuttgart x Augsburg - Bundesliga 15h30 - Eintracht Frankfurt x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.