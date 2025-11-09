Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Cruzeiro e Fluminense jogarão pelo Brasileirão às 16h (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, neste domingo (09/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoBundesliga, Campeonato Italiano e outras competições internacionais.

Às 18h, o Vasco enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 21h, o São Paulo enfrentará o RB Bragantino pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x St. Pauli - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Stuttgart x Augsburg - 13h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball
  3. Eintracht Frankfurt x Mainz - 15h30 - XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Boca Juniors x River Plate - 16h30 - ESPN e Disney+
  2. Sarmiento x Instituto - 19h20 - AFA Play
  3. Banfield x Aldosivi - 19h20 - Disney+
  4. Tucumán x Godoy Cruz - 21h30 - AFA Play
  5. Tigre x Estudiantes - 21h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Corinthians x Ceará - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Cruzeiro x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere
  3. Vitória x Botafogo - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere
  4. Flamengo x Santos - 18h30 - Premiere
  5. Mirassol x Palmeiras - 20h30 - Amazon Prime Video
  6. Fortaleza x Grêmio - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Criciúma x Atlético-GO - 17h - Disney+
  2. CRB x Operário-PR - 18h30 - Disney+
  3. Paysandu x Coritiba - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Athletic Bilbao x Real Oviedo - 10h - Disney+
  2. Rayo Vallecano x Real Madrid - 12h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Valencia x Betis - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Mallorca x Getafe - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  5. Celta x Barcelona - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Bournemouth - 11h - ESPN e Disney+
  2. Brentford x Newcastle - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Crystal Palace x Brighton - 11h - Disney+
  4. Nottingham Forest x Leeds - 11h - Disney+
  5. Manchester City x Liverpool - 13h30 - ESPN, Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Atalanta x Sassuolo - 08h30 - XSports e Disney+
  2. Bologna x Napoli - 11h - XSports e Disney+
  3. Genoa x Fiorentina - 11h - Disney+
  4. Roma x Udinese - 14h - ESPN 3 e Disney+
  5. Inter de Milão x Lazio - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Estrela Amadora x Nacional - 12h30 - Sem informações
  2. AVS SAD x Gil Vicente - 12h30 - Sem informações
  3. Famalicão x Porto - 15h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Benfica x Casa Pia - 17h30 - XSports e Disney+
  5. Braga x Moreirense - 17h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Ceará; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Santos; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
  2. 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
  3. 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Brentford x Newcastle - Premier League
  2. 11h - Aston Villa x Bournemouth - Premier League
  3. 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga
  4. 13h30 - Manchester City x Liverpool - Premier League
  5. 14h - Roma x Udinese - Campeonato Italiano
  6. 14h30 - Valencia x Betis - La Liga
  7. 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino
  8. 20h30 - Paysandu x Coritiba - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 13h30 - Stuttgart x Augsburg - Bundesliga
  2. 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Atalanta x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 10h - Athletic Bilbao x Oviedo - La Liga
  3. 11h - Crystal Palace x Brighton - Premier League
  4. 11h - Nottingham Forest x Leeds - Premier League
  5. 11h - Bologna x Napoli - Campeonato Italiano
  6. 11h - Genoa x Fiorentina - Campeonato Italiano
  7. 11h - Brentford x Newcastle - Premier League
  8. 11h - Aston Villa x Bournemouth - Premier League
  9. 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga
  10. 13h30 - Manchester City x Liverpool - Premier League
  11. 14h - Roma x Udinese - Campeonato Italiano
  12. 14h30 - Valencia x Betis - La Liga
  13. 14h30 - Mallorca x Getafe - La Liga
  14. 15h - Famalicão x Porto - Campeonato Português
  15. 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino
  16. 16h45 - Inter de Milão x Lazio - Campeonato Italiano
  17. 17h - Celta x Barcelona - La Liga
  18. 17h - Criciúma x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  19. 17h30 - Benfica x Casa Pia - Campeonato Português
  20. 18h30 - CRB x Operário-PR - Série B do Brasileirão
  21. 19h20 - Banfield x Aldosivi - Campeonato Argentino
  22. 20h30 - Paysandu x Coritiba - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
  2. 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
  3. 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
  4. 18h30 - Flamengo x Santos - Brasileirão
  5. 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x St. Pauli - Bundesliga
  2. 13h30 - Stuttgart x Augsburg - Bundesliga
  3. 15h30 - Eintracht Frankfurt x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

09.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

08.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro Série B

Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B

Cuiabá e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.11.25 20h30

Série A argentina

Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino

Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.11.25 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos

09.11.25 7h00

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

09.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda