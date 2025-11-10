Zâmbia x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Mundo Sub-17

Zâmbia x Brasil disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 4° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo inicia às 11h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Zâmbia venceu a Indonésia por 3 a 1.

Em seguida, o Brasil venceu a Indonésia por 4 a 0 e a Zâmbia goleou Honduras por 5 a 2.

VEJA MAIS

Zâmbia x Brasil: prováveis escalações

Zâmbia: Chitambala; Kalimina, Sibeene, Banda e Mwape; Mwale e Chilemu; Simute, Phiri e Mulenga; Nyirongo. Técnico: Makinka.

Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

FICHA TÉCNICA

Zâmbia x Brasil

Copa do Mundo Sub-17 2025

Local: Aspire Zone, em Doha, Catar

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 11h45