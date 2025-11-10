Zâmbia x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Mundo Sub-17 A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.11.25 10h00 Na rodada passada, o Brasil goleou a Indonésia por 4 a 0, enquanto a Zâmbia venceu Honduras por 5 a 2 (Nelson Terme/ CBF) Zâmbia x Brasil disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 4° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo inicia às 11h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Zâmbia venceu a Indonésia por 3 a 1. Em seguida, o Brasil venceu a Indonésia por 4 a 0 e a Zâmbia goleou Honduras por 5 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Zâmbia x Brasil: prováveis escalações Zâmbia: Chitambala; Kalimina, Sibeene, Banda e Mwape; Mwale e Chilemu; Simute, Phiri e Mulenga; Nyirongo. Técnico: Makinka. Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci. FICHA TÉCNICA Zâmbia x Brasil Copa do Mundo Sub-17 2025 Local: Aspire Zone, em Doha, Catar Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 11h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave zâmbia Brasil Copa do Mundo Sub-17 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Série A argentina Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.11.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05