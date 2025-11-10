Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Zâmbia x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Mundo Sub-17

A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, o Brasil goleou a Indonésia por 4 a 0, enquanto a Zâmbia venceu Honduras por 5 a 2 (Nelson Terme/ CBF)

Zâmbia x Brasil disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 4° rodada da Copa do Mundo Sub-17. O jogo inicia às 11h45 (horário de Brasília), na Aspire Zone, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Zâmbia x Brasil ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0 e a Zâmbia venceu a Indonésia por 3 a 1.

Em seguida, o Brasil venceu a Indonésia por 4 a 0 e a Zâmbia goleou Honduras por 5 a 2.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira

Zâmbia x Brasil: prováveis escalações

Zâmbia: Chitambala; Kalimina, Sibeene, Banda e Mwape; Mwale e Chilemu; Simute, Phiri e Mulenga; Nyirongo. Técnico: Makinka.

Brasil: João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Dell e Kayque. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

FICHA TÉCNICA
Zâmbia x Brasil
Copa do Mundo Sub-17 2025
Local: Aspire Zone, em Doha, Catar
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 11h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

zâmbia

Brasil

Copa do Mundo Sub-17

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino

Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.11.25 20h15

Série A argentina

Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino

Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.11.25 20h15

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B

Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

10.11.25 18h00

Série A argentina

Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino

Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.11.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

10.11.25 7h40

Futebol

Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026

Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos.

10.11.25 12h17

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira

10.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda