Sporting Cristal x 2 de Mayo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Sporting Cristal e 2 de Maio jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.02.26 20h30 2 de Mayo e Sporting Cristal empataram por 2 a 2 durante a partida de ida (X/ @Club2deMayo) Sporting Cristal x 2 de Mayo disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sporting Cristal x 2 de Mayo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo perdeu para o Nacional (PAR) por 5 a 1, venceu o Alianza Lima por 1 a0, empatou sem gols com o Cerro Porteño, empatou com o Alianza Lima por 1 a 1, perdeu para o Sportivo Ameliano por 3 a 0 e perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0. Já o Sporting Cristal passou por uma derrota de 2 a 0 para o Cusco, uma vitória de 3 a 1 sobre a U Católica (CHI), um empate de 1 a 1 com o Garcilaso, uma derrota de 2 a 1 para o Melgar, uma vitória de 2 a 0 sobre Juan Pablo 2 College e um empate de 2 a 2 com o Universitario. A partida de ida entre 2 de Mayo e Sporting Cristal terminou em empate de 2 a 2. Sporting Cristal x 2 de Maio: prováveis escalações Sporting Cristal: Sem informações. Liverpool: Sem informações. FICHA TÉCNICA Sporting Cristal x 2 de Mayo Copa Libertadores da América Local: Estádio Miguel Grau, em Bellavista, Peru Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30