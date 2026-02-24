Sporting Cristal x 2 de Mayo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores

Sporting Cristal x 2 de Mayo disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting Cristal x 2 de Maio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo perdeu para o Nacional (PAR) por 5 a 1, venceu o Alianza Lima por 1 a0, empatou sem gols com o Cerro Porteño, empatou com o Alianza Lima por 1 a 1, perdeu para o Sportivo Ameliano por 3 a 0 e perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0.

Já o Sporting Cristal passou por uma derrota de 2 a 0 para o Cusco, uma vitória de 3 a 1 sobre a U Católica (CHI), um empate de 1 a 1 com o Garcilaso, uma derrota de 2 a 1 para o Melgar, uma vitória de 2 a 0 sobre Juan Pablo 2 College e um empate de 2 a 2 com o Universitario.

A partida de ida entre 2 de Mayo e Sporting Cristal terminou em empate de 2 a 2.

Sporting Cristal x 2 de Maio: prováveis escalações

Sporting Cristal​: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal​ x 2 de Mayo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Miguel Grau, em Bellavista, Peru

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30