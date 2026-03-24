Sport x Jacuipense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa do Nordeste Sport Recife e Jacuipense jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.03.26 20h30 O Sport vem de um empate sem gols com o Cuiabá (Paulo Paiva/ Sport Recife) Sport Recife x Jacuipense disputam hoje, terça-feira (24/03), a 1° rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Jacuipense ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo SBT, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Sport Recife venceu a Desportiva nos pênaltis, goleou o Náutico por 3 a 0, venceu o Anápolis nos pênaltis, perdeu para o Athletic-MG por 3 a 1 e empatou sem gols com o Cuiabá. Já o Jacuipense passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Bahia de Feira, outra nos pênaltis contra o Ceilândia, uma derrota nos pênaltis para o Vitória, uma vitória de 1 a 0 sobre o Santa Catarina e outra nos pênaltis contra o Novorizontino. Sport x Jacuipense: prováveis escalações Sport Recife: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul (Ramon), Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e De Pena; Gustavo Maia, Iury Castilho e Zé Roberto (Clayson). Técnico (interino): Márcio Goiano. Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, JP Talisca, Railon, Weverton e Vicente Reis; Thiago, Vinícius Amaral e Thiaguinho; William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Jacuipense Copa do Nordeste 2026 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 24 de março de 2026, 21h30