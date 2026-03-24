O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Sport x Jacuipense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa do Nordeste

Sport Recife e Jacuipense jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Sport vem de um empate sem gols com o Cuiabá (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Sport Recife x Jacuipense disputam hoje, terça-feira (24/03), a 1° rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Jacuipense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo SBT, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Sport Recife venceu a Desportiva nos pênaltis, goleou o Náutico por 3 a 0, venceu o Anápolis nos pênaltis, perdeu para o Athletic-MG por 3 a 1 e empatou sem gols com o Cuiabá.

Já o Jacuipense passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Bahia de Feira, outra nos pênaltis contra o Ceilândia, uma derrota nos pênaltis para o Vitória, uma vitória de 1 a 0 sobre o Santa Catarina e outra nos pênaltis contra o Novorizontino.

Sport x Jacuipense: prováveis escalações

Sport RecifeThiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul (Ramon), Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e De Pena; Gustavo Maia, Iury Castilho e Zé Roberto (Clayson). Técnico (interino): Márcio Goiano.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, JP Talisca, Railon, Weverton e Vicente Reis; Thiago, Vinícius Amaral e Thiaguinho; William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

FICHA TÉCNICA
Sport Recife x Jacuipense
Copa do Nordeste 2026
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)
Data/Horário: 24 de março de 2026, 21h30

