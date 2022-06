Sport Recife x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Sport Recife x Grêmio entram em campo às 20h (horário de Brasília) de hoje, segunda-feira (13/06), para disputar a 12° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Sport Recife x Grêmio ao vivo?

A partida Sport Recife x Grêmio pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Sport Recife x Grêmio chegam para o jogo?

Sport Recife e Grêmio ocupam a 4° e a 5° colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

O time de pernambuco já passou por 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seus últimos 5 jogos, a equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Grêmio está invicto há 5 rodadas e soma um total de 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

Sport Recife: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Brunos Matias e Giovanni; Bill (Vanegas), Luciano Juba e Parraguez (Kayke). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigues, Geromel e Kannemann; Edilson, Thiago Santos (Villasanti), Janderson (Campaz ou Villasanti), Bitello e Nicolas; Gabriel Teixeira e Elkeson. Técnico: Roger Machado.

Ficha técnica - Sport Recife x Grêmio

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Governador Carlos Wilson Campos, em São Lourenço da Mata (PE)

Data/horário: 13 de junho de 2022, às 20h