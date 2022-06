Botafogo x Avaí: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/06) pelo Brasileirão

As equipes Botafogo x Avaí entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, segunda-feira (13/06), para disputar a 11° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Botafogo x Avaí ao vivo?

A partida Botafogo x Avaí pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Botafogo x Avaí chegam para o jogo?

Botafogo está na 16° posição do Campeonato Brasileiro, última antes da zona de rebaixamento. Até agora, a equipe já somou 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Avaí ocupa a 18° colocação, segunda da zona de rebaixamento. O time já passou por 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 11 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama (Kayque), Tchê Tchê (Del Piage) e Patrick de Paula; Erison (Chay), Victor Sá e Vinícius Lopes. Técnico: Luís Castro.

Avaí: Douglas Friedrich; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; William Pottker, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Ficha técnica - Botafogo x Avaí

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 13 de junho de 2022, às 19h