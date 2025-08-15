Sonnenhof x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/8) pela Copa da Alemanha

SG Sonnenhof x Leverkusen disputam hoje, sexta-feira (15/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Mechatronik Arena, em Allmersbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sonnenhof x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, SG Sonnehof Grossaspach venceu Reutlingen por 2 a 0, o time reserva do Bayern por 3 a 1, Pleidelsheim por 8 a 0, Balingen por 6 a 1 e Astoria Walldorf por 4 a 1.

Já o Leverkusen perdeu para o Flamengo sub-20 por 5 a 1, foi superado pelo Chelsea por 2 a 0 e obteve 3 vitórias contra Bochum, por 2 a 0; Fortuna Sittard, por 2 a 1; e Pisa por 3 a 0.

Sonnenhof x Leverkusen: prováveis escalações

Sonnenhof: Reule; Rahn, Aidonis, Nuraj, Mohr; Mistl, Celiktas, Maier, Tasdelen; Kleinschrodt, Eisele.

Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapié; Tella, Andrich, García, Grimaldo; Maza, Adli, Schick.

FICHA TÉCNICA

SG Sonnenhof x Bayer Leverkusen

Copa da Alemanha

Local: Mechatronik Arena, em Allmersbach, Alemanha

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 13h