Sonnenhof x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/8) pela Copa da Alemanha SG Sonnenhof e Leverkusen jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 15.08.25 12h00 Leverkusen vem de uma derrota de 2 a 0 para o Chelsea (X/ @bayer04_en) SG Sonnenhof x Leverkusen disputam hoje, sexta-feira (15/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Mechatronik Arena, em Allmersbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sonnenhof x Bayer Leverkusen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, SG Sonnehof Grossaspach venceu Reutlingen por 2 a 0, o time reserva do Bayern por 3 a 1, Pleidelsheim por 8 a 0, Balingen por 6 a 1 e Astoria Walldorf por 4 a 1. Já o Leverkusen perdeu para o Flamengo sub-20 por 5 a 1, foi superado pelo Chelsea por 2 a 0 e obteve 3 vitórias contra Bochum, por 2 a 0; Fortuna Sittard, por 2 a 1; e Pisa por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Sonnenhof x Leverkusen: prováveis escalações Sonnenhof: Reule; Rahn, Aidonis, Nuraj, Mohr; Mistl, Celiktas, Maier, Tasdelen; Kleinschrodt, Eisele. Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapié; Tella, Andrich, García, Grimaldo; Maza, Adli, Schick. FICHA TÉCNICA SG Sonnenhof x Bayer Leverkusen Copa da Alemanha Local: Mechatronik Arena, em Allmersbach, Alemanha Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 13h