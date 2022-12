Sonho paraense: irmãos contratados pelo Corinthians projetam 2023 no futebol de São Paulo

Vivendo há mais de um ano em um dos maiores centros do futebol do país, o sonho de dois pequenos paraenses de se tornarem jogadores profissionais continuará vivo em 2023. Os irmãos Luiz Eduardo e Enzo, de 11 e 9 anos respectivamente, têm ganhado cada vez mais espaço no futebol paulista na última temporada. Ambos foram campeões estaduais na última temporada pelo Corinthians e despontam como destaques para o ano que vem.

VEJA MAIS

A história dos irmãos já foi contada aqui em OLiberal.com. Em outubro de 2021, os jovens garotos assinaram contratos de formação com o Corinthians e iniciaram uma viagem de três dias de carro para chegar em São Paulo. Na época, as crianças e o pai, Sirley Mendes, tiveram que lidar com a adaptação a uma nova cultura e a distância da família, que ficou no Pará.

No entanto, tudo parece ter mudado, e para melhor, em 2022. A mãe dos garotos, que ficou em Belém em 2021, chegou em São Paulo em janeiro deste ano e a família voltou a ficar reunida. Isso implicou positivamente no rendimento dos garotos - seja na quadra ou no campo -, que tiveram bons resultados na temporada.

"O Enzo quando chegou foi vice-campeão paulista Sub-8. Em 2022 ele foi pro Sub-9 e conquistou o campeonato paulista e a supercopa do Brasil em Balneário Camboriú. Já o Luiz Eduardo jogou pelo Sub-11, pelo clube de associativos do Corinthians. Foi campeão paulista e eleito o melhor goleiro do torneio", disse Sirley.

Mudanças para 2023

Apesar do ano vitorioso dos garotos no Corinthians, ambos vão precisar jogar em equipes diferentes em 2023. Enzo, o irmão mais novo, continuará no Timão, enquanto Luiz Eduardo, o mais velho, assinou contrato com o São Bernardo. Segundo Sirley, o que fez os irmãos seguirem caminhos diferentes foi uma questão burocrática, da época em que eles ainda atuavam pelo futebol paraense.

"O Luiz Eduardo, logo que chegamos aqui, ingressou no Sub-10 do Corinthians, mas por uma questão burocrática acabou não podendo jogar o Paulistão de 2021. O Remo, clube dele em Belém, inscreveu ele na Taça Brasil e eu não sabia. Isso fez com que ele não pudesse jogar competições aqui", explicou o pai, Sirley Mendes.

Segundo Sirley, o impedimento burocrático somado à troca de treinadores na base do Corinthians fez com que o garoto perdesse espaço. No entanto, Dudu, como é chamado pelos amigos, deu a volta por cima e conseguiu ser campeão pelo Timão.

"Em janeiro de 2022 o treinador do Corinthians disse que já contava com quatro goleiros e me avisou que o Dudu poderia procurar outro clube. Procuramos outro lugar, só que aqui no Corinthians existe o CIFAC, clube de associativos. Lá ele jogou e teve destaque. No final deste ano ele foi aprovado pelo São Bernardo e jogará lá em 2023", disse Sirley.

Enquanto isso, Enzo permanecerá no vitorioso time Sub-10 do Corinthians. Sirley conta que o garoto já está bastante adaptado a São Paulo e à rotina de treinos no Timão. Por conta disso, o garoto vem ganhando destaque na equipe.

"Hoje o Enzo tem uma importância no grupo. O elenco em si não tem um destaque individual, porque todo mundo é muito forte, mas ele tá no bolo com os demais meninos, brigando pelo espaço. Sempre que é acionado pelo treinador ele ajuda o time", conta Sirley

Dias de luta e dias de glória

O pai das crianças não esconde a dificuldade que é se manter em uma cidade diferente como São Paulo. No entanto, ele faz questão de afirmar o quão gratificante é trabalhar para o sonho dos filhos. Ele diz que o grande objetivo é que os dias de batalha sejam recompensados e que as crianças possam chegar ao futebol profissional.

"Continuamos na luta. É difícil, mas é gratificante. Sabemos que até pra um jogador profissional é difícil se adaptar a uma cidade diferente, agora imagine pra duas crianças. Agora que estão em equipes diferentes, vou me dividir entre os treinos no Corinthians e no São Bernardo, além de manter minha rotina de motorista. Quem sabe um dia eles possam se enfrentar no Sub-17, Sub-20 ou profissional?", finaliza.