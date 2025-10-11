Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia x Albânia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sérvia x Albânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Albânia é vice-líder do Grupo K das eliminatórias com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Sérvia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Sérvia x Albânia: prováveis escalações

Sérvia: Petrovic; Erakovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Gudelj; Nedeljkovic, Zivkovic, Ilic, Kostic; Vlahovic.

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Bajrami.

FICHA TÉCNICA

Sérvia x Albânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45