Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.10.25 14h45 A Albânia soma só 1 ponto a mais que a Sérvia e participou de um jogo a mais (Christopher Kelemen/ ÖFB) Sérvia x Albânia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sérvia x Albânia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Albânia é vice-líder do Grupo K das eliminatórias com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos. Já a Sérvia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Sérvia x Albânia: prováveis escalações Sérvia: Petrovic; Erakovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Gudelj; Nedeljkovic, Zivkovic, Ilic, Kostic; Vlahovic. Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Bajrami. FICHA TÉCNICA Sérvia x Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Dubočica, em Leskovac, Sérvia Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45