Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bulgária x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Bulgária e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Turquia vem de uma derrota de 6 a 0 para a Espanha (X/ @UEFAEURO)

Bulgária x Turquia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bulgária x Turquia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Turquia venceu a Geórgia por 3 a 2 e foi goleada pela Espanha por 6 a 0.

Já a Bulgária passou por duas derrotas de 3 a 0 para a Espanha e para a Geórgia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

image Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa
Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Bulgária x Turquia: prováveis escalações

Bulgária: Vutsov; Minkov, Dmitrov, Bozhinov, Nedyalkov; Kraev, Tsenov; Petkov, Milanov, Kirilov; Nikolov.

Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

FICHA TÉCNICA
Bulgária x Turquia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária
Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bulgária

turquia

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B

Athletic Club e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

11.10.25 15h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Espanha e Geórgia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Estônia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Estônia e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

11.10.25 7h00

RE-PA780

Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas

Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B.

11.10.25 11h35

Futebol

Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B

Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará

11.10.25 9h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 14h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda