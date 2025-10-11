Bulgária x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Bulgária x Turquia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bulgária x Turquia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Turquia venceu a Geórgia por 3 a 2 e foi goleada pela Espanha por 6 a 0.

Já a Bulgária passou por duas derrotas de 3 a 0 para a Espanha e para a Geórgia.

VEJA MAIS

Bulgária x Turquia: prováveis escalações

Bulgária: Vutsov; Minkov, Dmitrov, Bozhinov, Nedyalkov; Kraev, Tsenov; Petkov, Milanov, Kirilov; Nikolov.

Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

FICHA TÉCNICA

Bulgária x Turquia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45