Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B

Athletic MG x Goiás disputam hoje, sábado (11/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás é o vice-líder da Série B e acumula 14 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Athletic está em 15° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 36 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Athletic-MG x Goiás: prováveis escalações

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Juninho (Marcão), Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Jajá, Anselmo Ramon e Brayann (Pedrinho). Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Goiás

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 16h