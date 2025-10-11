Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B Athletic Club e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 11.10.25 15h00 O Goiás soma 15 pontos a mais que o Athletic Club na Série B (X/ @goiasoficial) Athletic MG x Goiás disputam hoje, sábado (11/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic x Goiás ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Goiás é o vice-líder da Série B e acumula 14 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Athletic está em 15° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 36 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Athletic-MG x Goiás: prováveis escalações Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Juninho (Marcão), Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Jajá, Anselmo Ramon e Brayann (Pedrinho). Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Athletic Club x Goiás Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG) Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Club Goiás jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B Athletic Club e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 11.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Espanha e Geórgia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Estônia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Estônia e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45