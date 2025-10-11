Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Estônia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Estônia e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Itália soma 6 pontos a mais que a Estônia no Grupo I das eliminatórias da Copa (X/ @Azzurri)

Estônia x Itália disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Estônia x Itália ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Itália é a vice-líder do Grupo I das eliminatórias e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 12 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Estônia está em 4° lugar no mesmo grupo e soma apenas 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Estônia x Itália: prováveis escalações

Estônia: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi (Mets), Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen. Técnico: Jürgen Henn.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali (Locatelli), Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean. Técnico: Gennaro Gattuso.

FICHA TÉCNICA
Estônia x Itália
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia
Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45

