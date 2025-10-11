Estônia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Estônia e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.10.25 14h45 A Itália soma 6 pontos a mais que a Estônia no Grupo I das eliminatórias da Copa (X/ @Azzurri) Estônia x Itália disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estônia x Itália ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Itália é a vice-líder do Grupo I das eliminatórias e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 12 gols marcados e 7 gols sofridos. Já a Estônia está em 4° lugar no mesmo grupo e soma apenas 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Espanha e Geórgia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Estônia x Itália: prováveis escalações Estônia: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi (Mets), Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen. Técnico: Jürgen Henn. Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali (Locatelli), Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean. Técnico: Gennaro Gattuso. FICHA TÉCNICA Estônia x Itália Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/10) pela Série B Athletic Club e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 11.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Sérvia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Espanha e Geórgia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Estônia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Estônia e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 14h45