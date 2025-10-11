Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.10.25 14h45 Portugal vem de uma vitória de 3 a 2 sobre a Hungria (X/ @UEFAEURO) Portugal x Irlanda disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portugal x Irlanda ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante as rodadas anteriores das eliminatórias europeias, Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 e superou a Hungria por 3 a 2. Já a Irlanda passou por um empate de 2 a 2 com a Hungria e por uma derrota de 2 a 1 para a Armênia. Técnico: Roberto Martínez. Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O'Brien, Dara O'Shea e Nathan Collins; Chiedozie Ogbene; Josh Cullen, Jason Knight e Ryan Manning; Jack Taylor e Finn Azaz; Evan Ferguson. Técnico: Heimir Hallgrímsson. FICHA TÉCNICA Portugal x Irlanda Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45 