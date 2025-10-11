Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Portugal x Irlanda disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Irlanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as rodadas anteriores das eliminatórias europeias, Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 e superou a Hungria por 3 a 2.

Já a Irlanda passou por um empate de 2 a 2 com a Hungria e por uma derrota de 2 a 1 para a Armênia.

Portugal x Irlanda: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez.

Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O'Brien, Dara O'Shea e Nathan Collins; Chiedozie Ogbene; Josh Cullen, Jason Knight e Ryan Manning; Jack Taylor e Finn Azaz; Evan Ferguson. Técnico: Heimir Hallgrímsson.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Irlanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 15h45