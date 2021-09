Série D: Castanhal e Paragominas conhecem adversários no mata-mata; veja todos os confrontos

Os dois representantes do Pará na Série D continuam na luta pelo acesso. Classificado com rodadas de antecedência, o Castanhal encerrou a primeira fase goleando o Galvez por 5 a 1 e o Paragominas conseguiu buscar a vaga de maneira heroica, vencendo o Guarany de Sobral, líder do Grupo 2, por 2 a 1. Mas, a partir do próximo final de semana, começa uma "nova competição".

A Quarta Divisão nacional inicia a fase de mata-mata, disputada em jogos de ida e volta. São três etapas eliminatórias até o sonhado acesso à Série C, garantido somente aos semifinalistas.

Ao fim da 14ª rodada da fase de grupos, os paraenses conheceram seus adversários da próxima fase: o Castanhal pega o Moto Club, fazendo o jogo de volta no Modelão; e o Paragominas o São Raimundo-RR, cuja partida decisiva será com o mando do time roraimense.

Os confrontos acontecerão nos próximos dois finais de semana, mas datas, locais e horários específicos ainda serão divulgados pela CBF.

Duelo entre paraenses

O regulamento da Série D já definiu, também, o cruzamento dos jogos da próxima fase. Caso avance, o Castanhal vai encarar o vencedor de Itabaiana x América-RN. Já o Paragominas, se vencer, cruza com Juazeirense ou Atlético-CE.,

Dessa forma, só há risco de Japiim e Jacaré se encontrarem a partir das quartas de final e, assim, duelarem diretamente pelo acesso entre si. Isso porque a partir da quarta fase o cruzamento dos times se dá por ordem de desempenho no torneio.

Confira todos os confrontos da segunda fase:

Castanhal x Moto Club-MA

Itabaiana-SE x América-RN

4 de Julho-PI x Penarol-AM

ABC x Retrô-PE

Guarany de Sobral x Galvez-AC

Campinense-PB x Sergipe

São Raimundo-RR x Paragominas

Juazeirense x Atlético-CE

Aparecidense-GO x Caldense-MG

FC Cascavel x Cianorte

Boa Esporte x União Rondonópolis

Portuguesa x Caxias

Ferroviária x Brasiliense

Santo André x Esportivo-RS

Nova Mutum x Uberlândia

Joinville x Bangu