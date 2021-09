Castanhal fecha a primeira fase da Série D goleando o Galvez-AC fora de casa

O Castanhal fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D em grande estilo. O Japiim não teve pena do Galvez-AC e goleou pelo placar de 5 a 1, fora de casa, na tarde deste domingo (5). O jogo ocorreu na Arena Acreana, na cidade de Rio Branco (AC).

A equipe paraense venceu com gols de Canga (duas vezes), Rony, Lucão e Alisson. O jogador Neto fez o gol de honra do Galvez, já na reta final da partida. O clube aurinegro terminou a primeira fase com a melhor campanha de toda a competição, com 36 pontos conquistados em 14 partidas. O time do técnico Cacaio também continua invicto.

Como terminou na liderança do grupo A1, o Castanhal vai enfrentar o Moto Club-MA, na segunda fase, que agora é confronto estilo “mata-mata”, com o Japiim decidindo em casa, no Estádio Maximino Porpino. Quem passar de Castanhal x Moto Club encara o vencedor de América-RN x Itabaiana-SE.