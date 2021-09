Classificado! Paragominas vence Guarany de Sobral e garante vaga na segunda fase da Série D

O Paragominas venceu o Guarany de Sobral e garantiu que dois clubes paraenses estejam no mata-mata da Série D do Brasileiro. O Jacaré da Estrada bateu o Guarany de Sobral por 2 a 1 na tarde deste sábado (4), em duelo disputado na Arena Verde, em Paragominas. O adversário da próxima fase será o São Raimundo-RR.

A classificação veio de maneira tensa, já que a partida foi contra o líder do grupo 2. Mas a equipe comandada pelo técnico Robson Melo logo abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com Kaikinha. Ele aproveitou rebatida da zaga rubro-negra, finalizou da entrada da área e o goleiro Theo aceitou, em um verdadeiro frango: 1 a 0.

Assista aos melhores momentos da partida:

O Jacaré ampliou a vantagem aos 18 da etapa final, em grande jogada coletiva. Dutra carregou pelo meio, encontrou Aleilson na intermediária, que lançou de primeira para Kaikinha bater forte, já na área, acertando o canto direito do gol adversário: 2 a 0. O Guarany de Sobral se lançou à frente e conseguiu descontar com Raí, aos 36, cobrando pênalti.

O time paraense precisava de um empate para confirmar a vaga na segunda fase e, com a vitória, terminou a etapa de grupos na terceira colocação do grupo, atrás do próprio Guarany e do 4 de Julho, do Piauí. O Moto Club, que venceu o Tocantinópolis por 3 a 0, ficou com a quarta vaga.

Segunda fase

Agora, o PFC nem precisa aguardar o encerramento da 14ª rodada do grupo 1 para conhecer o adversário do primeiro mata-mata. O regulamento da Série D define que o chaveamento cruza o 1º do grupo 1 com o 4º do grupo 2; e o 2ª do grupo 1 com o 3º do grupo 2. Desta forma, o Paragominas já sabe que vai encarar o São Raimundo-RR, que garantiu a terceira colocação do grupo 1 independente da partida que disputa neste domingo (5), contra o Atlético-AC.