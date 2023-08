Série C: Confira as arbitragens dos jogos de Remo e Paysandu no fim de semana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou os árbitros para as partidas de Remo e Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Na reta final da primeira fase, Leão e Papão fazem decisões no fim de semana. Ambos jogam no domingo (13), às 16h: os bicolores contra o Náutico na Curuzu, enquanto os azulinos visitam o Manaus no Estádio da Colina.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Paysandu x Náutico

Para começar, o jogo em Belém. A partida entre Paysandu e Náutico terá a arbitragem mineira de Felipe Fernandes de Lima. O juiz será acompanhado pelos auxiliares Celso Luiz da Silva e Ricardo Junior de Souza, enquanto o paraense Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho completa o quarteto.

VEJA MAIS

Manaus x Remo

Já na capital do Amazonas, o baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade será o árbitro principal de Manaus e Remo. Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Marcus Vinicius Ferreira de Souza auxiliarão Emerson, enquanto Antonio Carlos Pequeno Frutuoso, da federação local, atuará como quarto árbitro.

Lance a Lance

O Paysandu entra na 17ª rodada do Brasileiro da Série C na oitava e última vaga das equipes que se classificam para o quadrangular, com 23 pontos. Já o Remo, que está em 14°, tem 20 - a três do G8 e a quatro da zona de rebaixamento. Acompanhe ambas as partidas pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.