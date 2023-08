Remo tem um suspenso e quatro pendurados para jogo contra o Manaus-AM, pela Série C

O Remo encara o Manaus-AM neste domingo (13), pela Série C. Na partida, além de brigar pela vitória, o Leão deverá ficar atento à questão disciplinar de alguns atletas. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o time azulino tem três jogadores pendurados pela o confronto. Além disso, um cumprirá suspensão.

Quem está certo de que ficará de fora do jogo é o volante Anderson Uchôa. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Ypiranga-RS, rodada passada, e está suspenso. O tempo "de molho" será bom para o jogador, que se recupera de lesão muscular na coxa.

Segundo o regulamento da Série C, o jogador é suspenso por um quando recebe três cartões amarelos. Assim que cumpre a punição, o atleta tem as advertências anteriores "zeradas" e precisa tomar mais três amarelos para que uma nova suspensão seja aplicada.

No atual elenco azulino, os jogadores que tomaram dois cartões amarelos, ou seja, estão a uma advertência de serem suspensos são: o volante Gustavo Bochecha, o zagueiro Diego Guerra, o goleiro Zé Carlos e o lateral-esquerdo Kevin. Dos citados, apenas o defensor pode ser considerado titular.

Se algum desses nomes receber um cartão amarelo na próxima rodada da Série C, deverá cumprir suspensão na partida seguinte, que será contra o CSA-AL, fora de casa. O jogo será o penúltimo do Remo na primeira fase da Terceirona.

No momento o Leão está na 14ª posição da Série C, com 20 pontos conquistados. Para se garantir entre os oito primeiros colocados e selar uma vaga na próxima fase do torneio, o Time de Periçá precisa, segundo os matemáticos, vencer todas as três últimas rodadas da Terceirona.

A partida entre Remo e Manaus-AM ocorre no estádio da Colina, às 16h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.