Nas redes sociais Clube do Remo anuncia lançamento de camisa especial para o dia dos pais

O Clube do Remo lançou uma nova edição da camisa azulina especial para o dia dos pais, que será no domingo (13). O novo manto azulino já está disponível nas lojas do Remo e Rei da Amazônia, com a versão masculina custando R$159,90 e a feminina e infantil custando R$154,90.

O Remo enfrenta o Manaus no dia da data comemorativa, às 16h, fora de casa, no Estádio Ismael Benigno, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.