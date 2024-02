Sepahan x Al Hilal: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/02) pela Liga dos Campeões da AFC

Sepahan x Al Hilal disputam hoje, quinta-feira (15/02), as oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, Irã. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Sepahan x Al Hilal ao vivo?

A partida entre Sepahan x Al Hilal poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Sepahan x Al Hilal chegam para o jogo?

Al Hilal liderou invicto o Grupo D com 5 vitórias, 1 empate, 16 gols marcados e 2 gols sofridos. Já Sepahan ficou em 2° lugar no Grupo C e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 8 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Sepahan x Al Hilal: prováveis escalações

Sepahan: Niazmand; Rezaeian, Dabo, Daneshgar e Zakipour; Shekari e Ghorbani; Ahmadzadeh, Karimi e Rezaei; Asadi. Técnico: José Manuel Ferreira de Morais.

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi e Al-Breik; Kanno e Al-Malki; Michael, Al-Hamdan e Al-Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Sepahan x Al Hilal

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, Irã

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2024, 13h