Senegal x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Africana de Nações

Senegal x Egito disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Egito ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, o time goleou o Benim por 3 a 1 e venceu a Costa do Marfim por 3 a 2.

Já o Senegal passou por uma vitória de 3 a 0 sobre a Botsuana, um empate de 1 a 1 com a RD do Congo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Benim. Na fase seguinte, a equipe venceu o Sudão por 3 a 1 e o Mali por 1 a 0.

Senegal x Egito: prováveis escalações

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Malick Diouf; Idrissa “Gana"Gueye, Pape Gueye e Habib Diarra; Ndiaye, Mané e Habib Diallo. Técnico: Pape Thiaw.

Egito: El-Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguid e Rami Rabia; Hany, Hamdy Fathy, Attia, Fatouh e Ashour; Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Egito

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 14h