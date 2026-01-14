Senegal x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Africana de Nações Senegal e Egito jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.01.26 13h00 Nas quartas de final, o Egito venceu Costa do Marfim por 3 a 2, enquanto o Senegal eliminou Mali por 1 a 0 (Facebook/ @EgyptNT) Senegal x Egito disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Senegal x Egito ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, o time goleou o Benim por 3 a 1 e venceu a Costa do Marfim por 3 a 2. Já o Senegal passou por uma vitória de 3 a 0 sobre a Botsuana, um empate de 1 a 1 com a RD do Congo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Benim. Na fase seguinte, a equipe venceu o Sudão por 3 a 1 e o Mali por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Senegal x Egito: prováveis escalações Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Malick Diouf; Idrissa “Gana"Gueye, Pape Gueye e Habib Diarra; Ndiaye, Mané e Habib Diallo. Técnico: Pape Thiaw. Egito: El-Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguid e Rami Rabia; Hany, Hamdy Fathy, Attia, Fatouh e Ashour; Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan. FICHA TÉCNICA Senegal x Egito Copa Africana de Nações Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Senegal Egito copa africana de nações jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10