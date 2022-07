Sem laudo, Tuna pode não jogar no Souza na Série D; presidente aguarda laudo ainda esta semana

A Tuna ainda vive uma indefinição quanto ao jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A Lusa está com o laudo da vigilância sanitária do Estádio Francisco Vasques vencido e, até o momento, não poderá enfrentar o Tocantinópolis-TO, em seus domínios no dia 17 de julho, porém, a presidente do clube, Graciete Maués, já solicitou o laudo e garante que a Lusa irá jogar no Souza.

Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Graciete Maués confirmou que apenas o laudo da vigilância sanitária do Estádio Francisco Vasques está vencido e que aguarda a liberação do documento por parte do órgão responsável para dar entrada na Federação Paraense de Futebol (FPF).

“Realmente existe um laudo que está vencido, mas já fomos atrás dessa situação na última segunda-feira (4) e estamos aguardando a liberação por parte da Sesma. Não temos um prazo para receber, mas acredito que ainda essa semana isso se resolva e a Tuna jogará no Souza”, disse.

A Águia Guerreira é a lanterna do grupo 2 Brasileiro da Série D com 9 pontos e já está eliminada da competição nacional. O penúltimo jogo da Tuna na Série D é fora de casa, neste sábado (9), diante do Juventude Samas-MA, no Estádio Pinheirão, às 15h30, no Maranhão (MA).