Em viagem ao Rio, técnico da Tuna fará curso da CBF, enquanto auxiliar comanda time na Série D

Já eliminada da Série D, a Tuna Luso tem um compromisso neste final de semana, pela 13ª rodada da competição, diante do Juventude Samas-MA, no estádio Pinheirão, em São Luiz, a partir das 15h30 deste sábado.

A novidade para o duelo está no comando técnico da Águia Guerreira. Durante os últimos treinos semanais, o elenco foi comandado pelo auxiliar técnico Marcinho, que substitui o titular, Josué Teixeira.

O comandante cruzmaltino está no Rio de Janeiro, para participar do curso Licença Pró, promovido pela CBF. O seminário acontece na Granja Comary, em Teresópolis, sob a coordenação da CBF Academy, e tem por objetivo licenciar treinador de futebol para o exercício da profissão dentro e fora do país, desde que atenda os requisitos mínimos exigidos pelas confederações locais.

Josué segue no Rio de Janeiro para o curso Licença Pró, da CBF. (Ascom Tuna Luso)

Entre os treinadores que já passaram pelo curso estão Cuca, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Guto Ferreira, entre outros. Josué retorna à Belém no dia 11 de julho, para dirigir a equipe na despedida da Série D, contra Tocantinópolis. O time é o atual oitavo colocado no grupo 2, com nove pontos.