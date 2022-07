Tuna Luso vence 4 de julho-PI de virada e elimina time do Piauí da Série D do Brasileiro

Mesmo sem chances de classificação para a segunda fase da Série D, a Tuna Luso voltou a vencer no Brasileiro. Neste sábado, o time cruzmaltino bateu de virada o 4 de Julho-PI por 2 a 1, sacramentando a eliminação da equipe piauiense da competição. A partida ocorreu no Estádio do Souza, em Belém, durante a tarde.

O 4 de Julho abriu o placar com Caio Cezar aos 25 minutos do primeiro tempo, aproveitando a assistência de Alex Mineiro. O meio-campista bateu com força no canto, sem chances para Victor Lube. Mas a Águia Guerreira se recuperou rapidamente. Ainda no primeiro tempo Jayme deixou tudo igual aproveitando cruzamento de Anderson Tanque: 1 a 1.

A virada Cruzmaltina veio no segundo tempo. Aproveitando que o adversário precisava partir para cima em busca da vitória, a Tuna Luso apostou nos contra-ataques e, assim, Kennedy Balotelli marcou o segundo o time paraense no apagar das luzes, aos 45 minutos da etapa complementar. A derrota fez com que o 4 de Julho, assim como a Lusa, não tenha mais chances de alcançar o G4 do Grupo A2 da Série D.

Assim, a Tuna chega aos 9 pontos e permanece na lanterna, atrás do próprio 4 de Julho, que tem 10. O time paraense volta a campo, pela penúltima rodada da primeira fase, no próximo sábado, dia 9. O adversário será o Juventude Samas no Estádio Pinheirão, no Maranhão, a partir das 15h30. Já o clube do Piauí, também no próximo sábado, recebe o Moto Clube, às 16h, na Arena Ytacoatiara.

Sem opções

A missão de vencer a Tuna se tornou ainda mais difícil para o 4 de Julho por causa de problemas no elenco. O técnico Emanoel Sacramento só possuía quatro jogadores no banco de reservas e, em razão do desgaste físico, foi obrigado a tirar o atacante Ítalo Pica-pau para a entrada do goleiro reserva, Theo, que foi acionado para defender a meta. O titular, Jailson, foi jogar na linha. O clube do Piauí terminou a partida com um homem a menos em campo depois que Rico sentiu lesão e não pôde ser substituído por falta de opções no banco.