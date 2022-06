Eliminação: técnico da Tuna ressalta empate na despedida precoce da Série D; saiba mais

O final de semana marcou a despedida precoce da Tuna Luso na Série D do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols diante do Fluminense-PI, a equipe permanece na lanterna do grupo 2 e deu adeus à quarta divisão, após uma campanha com 11 jogos e apenas uma vitória.

Na avaliação do técnico Josué Teixeira, o time paraense conseguiu, ao menos, desperdir-se de forma honrada, ainda que o trabalho sob o comando dele, tenha sido marcado pela irregularidade. Em oito jogos no comando técnico, os lusos venceram um, empataram dois e perderam cinco, a sexta pior campanha de toda a competição.

"Eu acho que o empate foi importante. Não poderíamos perder. A ideia era terminar a competição com dignidade. Foi isso que nós fizemos hoje. A entrega foi fundamental para conseguir o resultado. O Lube (Victor) teve um grande desenpenho, voltou a fazer grandes defesas e ajudou bastante o time, como foi no estadual", disse, em entrevista coletiva após o jogo.

Matematicamente, o time não tem mais chances de avançar. Restam ainda os jogos contra o 4 de Julho, Juventude Samas e Tocantinópolis. A única chance de sobrevivência viria com a vitória, fato que o treinador lamentou. "A gente está teve oportunidades de fazer os contra-ataque, mas tivemos alguns erros nas trocas de passe. Estamos não felizes pelo campeonato, mas pela forma como houve a entrega dos jogadores".

Josué disse ter promovido algumas alterações táticas para o duelo, que não surtiram o efeito e graças ao desempenho do arqueiro, o time pode dar adeus à competição de forma honrada.

"É a primeira vez que jogo desta maneira, bem reativo, marcando a linha do meio-campo, sem deixar espaços para o adversário. Mudamos um pouco o sistema para fazer esse jog. Era a ideia em cima disso. Felizmente o Lube garantiu, mas o adversário tem as suas qualidades", encerra.