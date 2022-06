Com menos de 1% de chance de classificação na Série D, técnico da Tuna já projeta Copa Verde

Matematicamente, a Tuna Luso tem mínimas chances de classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A campanha irregular de uma vitória, dois empates e sete derrotas resultou na lanterna do grupo 2 e um gosto amargo de eliminação precoce, não muito bem avaliada pelo técnico Josué Teixeira.

De acordo com o site de estatísticas Chance de Gol, as chances de classificação do time são de menos de 1%, mais exatamente 0,03%, o que torna a passagem praticamente impossível.

O comandante da Águia Guerreira comentou a saída com certa tristeza. "Essa eliminação antecipada não foi boa. De certo não fizemos uma boa campanha e ai entram vários fatores, mas não adianta mais a gente ficar lembrando disso, e sim focar naquilo que temos que fazer no final da competição", comenta.

SAIBA MAIS



Sobre a reta final, o treinador garantiu que vai aproveitar os últimos quatro jogos para estudar novas opções para o time. "Queremos usar esse período para dar chance aos garotos da base, alguns jogadores do elenco pouco aproveitados e fazer uma análise bem ddetalhada para montar uma equipe forte para a Copa Verde", detalha.

A vaga na competição regional veio após a conquista do terceiro lugar no Campeonato Paraense deste ano, ainda sob o comando do técnico Emerson Almeida. Josué substituiu o anterior na terceira rodada da Série D. Desde então esteve à frente do time em oito jogos, sendo cinco derrotas, dois empates e uma vitória.

Apesar da temporada irregular e o fiasco na competição nacional, Josué deve permanecer no comando técnico do time na próxima temporada e já faz planos para o futuro da Águia Guerreira. "Essa equipe da Copa Verde será um esboço para jogarmos o Campeonato de 2023", encerra.