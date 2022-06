Em momentos distintos, Tuna Luso e Castanhal se enfrentam pela Série D do Brasileirão

Indo para a reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, os representantes paraenses no torneio, Tuna Luso e o Castanhal, voltam a se enfrentar. Neste sábado (18), às 15h, a Águia Guerreira recebe o Japiim, às 15h, no Estádio do Souza. A partida é válida pela décima rodada do grupo A2.

Tuna e Castanhal chegam para o duelo em momentos distintos. Lanterna da competição, a Lusa conquistou a primeira vitória na rodada passada sobre o Pacajus. Matematicamente, a Tuna ainda pode se classificar, apesar de estar a sete pontos o G4, que tem o Japiim como quarto colocado, sete pontos à frente.

Já o Castanhal vem perdendo fôlego. Com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco duelos, a equipe aurinegra precisa vencer para escapar do risco de sair do G4. Na rodada passada, o Japiim foi derrotado fora de casa pelo Juventude-MA por 1 a 0.

Primeiro encontro

Tuna Luso e Castanhal se enfrentaram pela quinta rodada desta edição da Série D. Na ocasião a partida, disputada no dia 14 de maio de 2022, no Estádio Diogão, terminou em 0 a 0. Resta saber quem levará a melhor neste duelo entre os dois paraenses na Quartona.