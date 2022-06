De olho na recuperação, Tuna Luso apresenta três reforços para sequência da Série D; saiba mais

No próximo sábado a Tuna Luso volta a campo pela Série D, contra a equipe do Castanhal, no estádio do Souza. Para o confronto, o técnico Josué Teixeira deverá contar com novidades no time. Na noite desta terça-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação de três reforços, sendo eles dois atacantes e um zagueiro.

Como antecipado pelo portal O Liberal.com, a Tuna Luso estava atrás de reforços que pudessem ajudar o time a sair da incômoda lanterna do grupo 2, com apenas cinco pontos conquistados. Assim, o departamento de futebol anunciou a chegada do zagueiro Naylhor Bispo, de 34 anos, com passagem recente pelo Limense-SP no campeonato Paulista A2, e dos atacantes Anderson Tanque, de 25 anos, que disputou o Parazão pelo Caeté, e Kennedy Baloteli, de 25 anos, com passagem recente pelo Moto Clube.

Conforme havia projetado o diretor de futebol do clube, Rosivaldo Souza, as contratações seguem a orientação do técnico Josué Teixeira, que assumiu o comando do time na terceira rodada da competição e desde então iniciou um processo de reformulação no futebol do clube, incluindo a dispensa de jogadores e a troca de alguns diretores.

Contratados Tuna Luso Kennedy Anderson Nunes Machado, Idade 25 anos, atacante. Último clube: Moto Clube Naylhor Bispo de Souza Junior, Idade 34 anos, zagueiro. Último clube: Limense-SP Anderson Caetano Silva, Idade 25 anos, atacante. Último clube: Caeté

A partida contra o Castanhal será a décima do time e até aqui os lusos conquistaram apenas uma vitória, dois empates e seis derrotas. Além disso, podem reforçar o time dois jogadores vindos das categorias de base, o zagueiro Iguinho, de 17 anos, e o volante Igor Sued, de 18. "Esses dois, a princípio, estão fazendo testes e provavelmente podem virar opção do técnico", confirma Rosivaldo Souza, diretor de futebol do clube.