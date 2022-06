Tuna Luso empata fora de casa contra o Fluminense-PI e está eliminada da Série D

A Tuna Luso não passou de um empate sem gols com o Fluminense-PI, pela 11ª rodada da Série D do Brasileirão. A partida foi realizada na tarde deste domingo (26), no Albertão, e marcou a eliminação de forma matemática da Lusa. Com o resultado, a equipe paraense continua longe de deixar a lanterna do grupo A2.

O jogo

Como esperado, os donos da casa começaram pressionando bastante a Tuna, que foi dominada pelo Fluminense-PI. No entanto, a sorte esteve ao lado da Águia Guerreira, já que o Tricolor do Piauí pecou na finalizou. Enquanto isso, os visitantes não ofereceram perigo. No fim, o resultado permaneceu no zero a zero.

Cenário

Com o resultado, este foi o terceiro empate da Tuna Luso, que chegou a seis pontos. Com apenas uma vitória em 11 jogos, a Águia foi eliminada. Dez pontos separam a equipe paraense do G4, restando apenas nove pontos em jogo. Lanterna da chave, a Tuna está a quatro pontos do penúltimo, o 4 de Julho-PI.

Cumprir tabela

Com a eliminação, com três rodadas de antecedência, à Tuna só resta cumprir tabela na Série D. A Lusa volta a campo no próximo sábado (2), às 15h, no Estádio do Souza. A equipe vai receber o 4 de Julho, em duelo da 12ª rodada da Quartona do Brasileirão.