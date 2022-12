Seleção Brasileira está escalada para encarar a Coreia do Sul pelas oitavas da Copa do Mundo 2022

O Brasil encara a Careia do Sul, às 16h de hoje (5), no Estádio 974, no Catar, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. É um momento decisivo, quem perder se despede do Mundial e o técnico Tite colocará força máxima na partida. De acordo com o site “GE”, a Seleção Brasileira vai a campo contra o sul-coreanos com a mesma formação da estreia, exceto na lateral-direita, com a ausência de Alex Sandro, que segue no departamento médico.

Diferente do que ocorreu contra Camarões, a Seleção Brasileira não vai poupar ninguém. A equipe terá a volta e Neymar no meio, além de Danilo, que vai jogar improvisado na esquerda, pois os dois laterais da esquerda estão machucados. Quem fará essa função é o zagueiro Éder Militão.

Veja a escalação do Brasil

Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.