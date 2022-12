Copa do Mundo 2022: Com retorno de Neymar, Brasil encara a Coreia do Sul pelas oitavas de final

Agora é mata-mata! A Seleção Brasileira volta a campo pela Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Vindo de derrota para Camarões, na última rodada da fase de grupos, o Brasil conta com o retorno do atacante Neymar, após se recuperar de lesão que quase o tirou do Mundial.

Retorno

O técnico Tite confirmou e Neymar vai jogar contra a Coreia do Sul. Resta saber se como titular ou vindo do banco. Fato é que o jogador se recuperou de uma lesão no tornozelo direito e precisou de um tratamento intenso para estar disponível. O craque ainda usa no tornozelo que machucou um spray analgésico para aliviar dores, além de anti-inflamatório.

Mais novidades

Sobre outros jogadores que estão no departamento médico, Tite apontou que o lateral-direito Danilo deve retornar ao time e ser improvisado no lado esquerdo. Isso porque o lateral-esquerdo Alex Sandro está vetado, ainda tratando um desconforto no quadril (o reserva, Alex Telles, está fora da Copa por lesão no joelho direito).

Tem que melhorar

A volta de Ney pode ajudar uma equipe que teve a pior eficiência em finalizações em comparação aos outros que avançaram para as oitavas de final. Contra Sérvia, Suíça e Camarões, a Seleção chutou 51 vezes ao todo, sendo a segunda no ranking de conclusões. Porém, o Brasil marcou três gols, uma média de apenas uma bola na rede a cada 17 tentativas.

O adversário

Classificada na última rodada, com uma virada contra Portugal, a Coreia do Sul se prepara para a decisão contra o Brasil. O técnico da equipe, o português Paulo Bento, fez críticas ao tempo de recuperação para o jogo e disse que sequer teve tempo para treinar.

"Temos que ver como realidade naquilo que a Fifa no fundo pretende, que é ir criando cada vez menos condições para os que têm menores condições e mais condições para os que têm mais. Na minha opinião, o Brasil é o mais forte candidato a ser campeão do mundo. Com esse constrangimento, aumenta a diferença", afirmou Bento.

Acompanhe Brasil x Coreia do Sul pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

Data: 05/12/2022 (segunda-feira)

Horário: 16h

Local: Estádio 974

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assistentes: Nicolas Danos (França) e Cyril Gringore (França)

Quarto árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

VAR: Jérôme Brisard (France)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá (Bruno Guimarães); Raphinha, Rodrygo (Neymar) e Vinícius Júnior; Richarlison. Técnico: Tite.

Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung. Técnico: Paulo Bento.