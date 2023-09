Seleção Brasileira em Belém: relembre todos os jogos do Brasil no Mangueirão

A Seleção Brasileira já realizou quatro partidas no Estádio do Mangueirão em toda a história. Nos quatro confrontos anteriores, o Brasil acumula um histórico positivo de três vitórias e um empate, com sete gols marcados e nenhum gol sofrido. Relebre os duelos:

Em 1990, o técnico Paulo Roberto Falcão liderou a equipe após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo na Itália, em um frustrante empate sem gols contra o Chile.

Sete anos mais tarde, em 1997, a equipe verde-amarela sob o comando de Zagallo triunfou sobre o Marrocos por 2 a 0, com dois gols de Denílson, em um amistoso.

A maior goleada da Seleção veio em 2005, na última partida das Eliminatórias para a Copa de 2006. Vindo da conquista da Copa das Confederações na Alemanha, o Brasil derrotou a Venezuela por 3 a 0, com gols de Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos.

Finalmente, em 2011, o Brasil celebrou a conquista do título do Superclássico das Américas, comandado por Neymar, Lucas e Ronaldinho. Os dois primeiros marcaram os gols da vitória contra a Argentina. Na ocasião, apenas jogadores que jogavam em solo brasileiro ou argentino podiam ser convocados.

O Brasil volta a campo no Mangueirão na próxima sexta-feira (8), às 21h45, contra a Bolívia. A partida ocorre pela estreia da Seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe o jogo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.