Seleção Brasileira: Diniz convoca David Neres no lugar de Raphinha para jogos das Eliminatórias

O atacante David Neres, que atualmente defende o Benfica-POR, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nas duas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, enfrentando a Venezuela e o Uruguai. O jogador substitui Raphinha, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a decisão nesta segunda-feira (2). Na semana anterior, o treinador Fernando Diniz já havia perdido o lateral-esquerdo Caio Henrique, também devido a uma lesão, sendo substituído por Guilherme Arana.

VEJA MAIS

David Neres possui três convocações para a seleção principal, todas sob o comando de Tite, a última delas em setembro de 2019. Ele fez parte do grupo que conquistou a Copa América naquele ano e acumula um total de sete partidas e um gol pela seleção.

Na atual temporada, o atacante do Benfica participou de oito jogos, marcando um gol e dando três assistências.

A seleção brasileira enfrentará a Venezuela no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, e posteriormente se dirigirá a Montevidéu para enfrentar o Uruguaim no dia 17. A apresentação dos jogadores na equipe de Fernando Diniz está programada para começar a partir do dia 7.