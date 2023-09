Após corte de Caio Henrique, Seleção convoca Guilherme Arana para as Eliminatórias

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, jogador do Atlético-MG, foi convocado à Seleção Brasileira. Ele vai defender a equipe pentacampeã mundial no próximo mês de outubro, em dois confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante de Venezuela e Uruguai. A chamada de Arana ocorreu depois do corte de Caio Henrique, do Monaco, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho.

Guilherme Arana estava cotado para integrar o elenco que disputaria a Copa do Mundo no Catar. No entanto, uma séria lesão no joelho esquerdo, ocorrida em setembro de 2022, obrigou-o a passar por uma cirurgia.

Aos 26 anos de idade e com a bagagem de um título olímpico, o lateral-esquerdo do Atlético-MG acumula quatro participações pela seleção principal.

Já Caio Henrique, também com 26 anos, enfrenta um período de recuperação devido a uma entorse com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. O jogador passará por procedimento cirúrgico em breve.