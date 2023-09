Raphinha sofre lesão na coxa e deve desfalcar a Seleção Brasileira

Neste sábado de manhã, o Barcelona anunciou o estado de saúde de Raphinha em um comunicado médico. Exames revelaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita do atacante brasileiro. O prognóstico mínimo de recuperação para esse tipo de lesão é de três semanas, o que provavelmente o deixará de fora dos próximos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias.

A lesão de Raphinha ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo durante a partida contra o Sevilla. Ele foi substituído imediatamente, e a mídia catalã, já na sexta-feira, especulava que a lesão o afastaria por pelo menos um mês. Apesar disso, o Barcelona está otimista em contar com seu jogador número 11 no clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 28 de outubro.

Inicialmente convocado por Fernando Diniz para substituir Vinicius Junior, que estava lesionado na época, Raphinha agora deve ser retirado da lista. O técnico da seleção teve que fazer uma mudança recente na lateral esquerda devido à lesão de Caio Henrique, que foi substituído por Guilherme Arana.