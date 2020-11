Segundinha: Tuna anuncia as contratações de dois atacantes ex-Paysandu

Buscando uma das vagas na elite do futebol paraense, a Tuna Luso divulgou em suas redes sociais as contratações de dois atacantes. O experiente Paulo Rangel e Anderson Tanque, ambos já passaram pelo Paysandu.

LEIA MAIS

FPF divulga tabela detalhada da Segundinha 2020; confira data horários e locais

Grupos definidos e formato de disputa decidido; saiba como será a Segundinha do Parazão 2020

De olho na elite do Parazão, Tuna apresenta Robson Melo como técnico para a Segundinha

Ídolo do Paysandu, ex-volante assume como técnico de clube da Segundinha do Parazão

Com ex-artilheiro do Remo como técnico, clube do Guamá é inscrito na Segundinha

Ex-Paysandu reforça Parauapebas na Segundinha do Campeonato Paraense

Paulo Rangel já atuou pela Tuna na Segundinha do ano passado, o jogador paraense de 35 anos, atuou boa parte da carreira fora do Brasil, jogou pelo futebol da Malásia e da Tailândia e retornou a Balém para vestir a camisa do Paysandu. Após ser dispensado pelo clube alviceleste defendeu a Tuna na Segunda Divisão do Paraense. Em 2020 jogou pelo Madureira-RJ, Linense-RSP e Ipatinga-MG.

Outro que chegou na elite do Norte foi Anderson Tanque, de 23 anos. O jogador iniciou a carreira no Paysandu e defendeu também as cores do Operário-MT, Batel-PR, Paraense e por último estava no Tupi-MG.

MAIS REFORÇOS

A Lusa contratou também o volante Alexandre Pinho que estava no Paragominas e o lateral esquerdo Kaue, que atuou pelo Independente de Tucuruí.

ESTREIA

A Águia Guerreira está na chave A2 da Segundinha ao lado de Caeté, Pinheirense, União Paraense e Pedreira. A Lusa estreia na competição no próximo domingo (8), às 9h30, contra o União Paraense, no estádio do Souza.