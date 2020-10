Ídolo do Paysandu, ex-volante assume como técnico de clube da Segundinha do Parazão

Recheada de histórias de superação e também curiosas, a Segundinha do Campeonato Paraense também é um cenário em que vários nomes do passado do futebol paraense podem ser novamente encontrados. Um exemplo disso é o ídolo do Paysandu Vanderson Aguiar, ex-volante, que foi anunciado como o novo técnico do Pedreira, para a disputa do torneio.

O ex-jogador, que também é ídolo do Vitória-BA, já treinou o Parauapebas, o Independente e o Carajás. Agora, Vanderson terá uma nova experiência como comandante na carreira.