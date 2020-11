FPF divulga tabela detalhada da Segundinha 2020; confira data horários e locais

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (3) a tabela detalhada do Parazão 2020. A competição que foi adiada esperando patrocínio do Governo do Estado será disputada do dia 7de novembro ao dia 13 de dezembro. Ao todo são 20 clubes disputando a competição divididos em quatro grupos com cinco equipes cada, os dois melhores de cada chave passam para as quartas de finais, que será no sistema de "mata-mata", com partidas de ida e volta.

As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 6, 9 e 10 de dezembro, os clubes que passarem à final automaticamente estarão classificados para a Primeira Divisão do Parazão 2021. A grande final ocorre no dia 13 de dezembro, em partida única.

VEJA A TABELA DETALHADA DA SEGUNDINHA

CHAVE A1

1ª rodada

07.11 – Parauapebas x Gavião - 09h30 - Rosenão- Parauapebas

08.11 – Atlético Paraense x Cametá - 15h30 - Rosenão - Parauapebas

2º rodada

10.11 – Izabelense x Parauapebas - 15h30 - Edilson Abreu - Santa Izabel

04.11 – Gavião x Atlético Paraense - 15h30 - Zinho Oliveira - Marabá

3ª rodada

12.11 – Gavião x Izabelense - 15h30 - Zinho Oliveira - Marabá

12.11 – Cametá x Parauapebas - Parque do Bacurau - Cametá

4ª rodada

14.11 – Atlético Paraense x Izabelense - 15h30 - Rosenão - Parauapebas

14.11 – Cametá x Gavião - 15h30 - Parque do Bacurau

5ª rodada

18.11 – Izabelense x Cametá - 22.11 - Edilson Abreu

18.11 – Parauapebas x Atlético Paraense - Rosenão -

CHAVE A2

1ª rodada

07.11 – Caeté x Pinheirense - 15h30 - Diogão - Bragança

08.11 – Tuna x União Paraense - 9h30 - Souza - Belém

2ª rodada

11.11 – Pedreira x Tuna - 15h30 - Maximino Porpino - Castanhal

10.11 – União Paraense x Caeté - 15h30 - Ceju - Belém

3ª rodada

14.11 – Caeté x Pedreira - 15h30 - Diogão - Bragança

14.11 – Pinheirense x União Paraense - 9h30 - Abelardo Condurú - Icoaraci

4ª rodada

17.11 – Pedreira x Pinheirense - 15h30 - Maximino Porpino - Castanhal

18.11 – Tuna x Caeté - 15h30 - Souza - Belém

5ª rodada

21.11 – União Paraense x Pedreira- 9h30 - Ceju - Belém

21.11 – Pinheirense x Tuna - 9h30 - Abelardo Condurú - Icoaraci

CHAVE A3

1ª rodada

09.11 – São Francisco x Vênus - 15h30 - Ceju - Belém

11.11 – Vila Rica x Paraense -9h30 - Ceju - Belém

2ª rodada

13.11 - Sport Real x Vila Rica - 9h30 - Ceju - Belém

13.11 – Paraense x São Francisco - 15h30 - Ceju - Belém

3ª rodada

17.11 – São Francisco x Sport Real - 9h30 - Ceju - Belém

18.11 – Vênus x Paraense - 15h30 - Humberto Parente - Abaetetuba

4ª rodada

22.11 – Sport Real x Vênus - 9h30 - Ceju - Belém

22.11 – Vila Rica x São Francisco 15h30 - Ceju - Belém

5ª rodada

17.11 – Paraense x Sport Real - 15h30 - Ceju - Belém

17.11 – Vênus x Vila Rica - 15h30 - Humberto Parente

CHAVE A4

1ª rodada

07.11 – São Raimundo x Fonte Nova - 9h30 - CT Desportiva - Marituba

08.11 – Sport Belém x Santa Rosa - 9h30 - Souza - Belém

2ª rodada

10.11 – Tiradentes x Sport Belém - 9h30 - Ceju - Belém

11.11 – Santa Rosa x São Raimundo - 15h30 - Ceju - Belém

3ª rodada

14.11 – São Raimundo x Tiradentes - 9h30 - CT Desportiva - Marituba

16.11 – Fonte Nova x Santa Rosa - 15h30 - Ceju - Belém

4ª rodada

19.11 – Tiradentes x Fonte Nova - 15h30 - Souza - Belém

19.11 – Sport Belém x São Raimundo - 15h30 - Ceju - Belém

5ª rodada

23.11 – Santa Rosa x Tiradentes - 15h30 - Ceju - Belém

23.11 - Fonte Nova x Sport Belém - 15h30 - Souza - Belém