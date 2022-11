Segundinha: FPF se manifesta sobre denúncia de irregularidade nos laudos do Parque Bacurau

A Segundinha do Campeonato Paraense está na final. Cametá e São Francisco decidem o título neste sábado (19), às 15h, no Parque do Bacurau, mas o torneio ainda tem um imbróglio por resolver.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) ainda analisa se anulará o resultado entre Cametá e Santa Rosa, pelo jogo de volta, que classificou o Mapará para a decisão do torneio. Nesta quinta-feira (17), a Federação Paraense de Futebol (FPF) manifestou-se sobre a denúncia de irregularidades no laudo do Estádio.

"É pertinente esclarecer que o jogo recebeu público porque o Estádio 'Parque do Bacurau', na cidade de Cametá, recebeu a devida liberação por parte do Ministério Público Estadual, órgão competente para tanto, sem nenhuma condicionante, conforme se verifica no documento acostado pelo próprio impugnante", apontou a Federação em um ofício de contestação.

Vale lembrar, a denúncia foi feita pelo Santa Rosa, clube que foi eliminado para o Cametá nas semifinais da Segundinha.

Punições

As punições previstas no artigo 37 do Estatuto do Torcedor podem afetar o clube e a Federação de várias maneiras. Entre as sanções previstas vão desde o afastamento de dirigentes até a aplicação de multa, que pode chegar a R$ 2 milhões.