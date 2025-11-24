Sassuolo x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Sassuolo x Pisa disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 12° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sassuolo x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa é o 17° colocado da Série A italiana e acumula 1 vitória, 6 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas, porém com apenas 1 vitória.

Sassuolo ocupa a 9° posição com 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 14 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sassuolo x Pisa: prováveis escalações

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Pisa: Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola.

FICHA TÉCNICA

Sassuolo x Pisa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 16h45