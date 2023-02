Sassuolo x Napoli: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17/02) pelo Campeonato Italiano

As equipes Sassuolo x Napoli disputam nesta sexta-feira (17/02) a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sassuolo x Napoli ao vivo?

A partida Sassuolo x Napoli pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Sassuolo x Napoli​ chegam para o jogo?

Sassuolo está em 15° lugar no Campeonato Italiano e acumula 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 33 gols sofridos.

Já Napoli lidera a competição com 19 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 54 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 vitórias.

Prováveis escalações

Sassuolo: Recomendações; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Lauriente. Técnico: Alessio Dionisi.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Raspadori. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Sassuolo x Napoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2023, 16h45