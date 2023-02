Cardiff x Reading: qual o horário e as escalações do jogo de hoje (17/02) pelo Championship

As equipes Cardiff x Reading disputam nesta sexta-feira (17/02) a 33° rodada da EFL Championship, a Série B inglesa. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira o horário e as escalações do jogo:

Onde assistir Cardiff x Reading?

A partida Cardiff x Reading não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Cardiff x Reading chegam para o jogo?

Cardiff ocupa a 21° posição do Championship com 8 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 24 gols marcados e 36 gols sofridos. Antes de sua vitória contra Birmingham por 2 a 0 na última terça-feira (14/02), o time estava em uma sequência de 4 derrotas.

Já Reading está em 15° lugar na competição e já passou por 12 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 35 gols marcados e 46 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Escalações:

Cardiff: Allsop; Romeo, Ng, McGuinness, Kipre, O'Dowda; Rinomhota, Sawyers, Wintle; Etete, Robinson. Técnico: Sabri Lamouchi.

Reading: Lumley; Yiadom, Sarr, Mbengue; Hoilett, Ince, McIntyre, Hendrick, Guinness-Walker; Meite, Long. Técnico: Paul Ince.

FICHA TÉCNICA

Cardiff x Reading

EFL Championship

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2023, 17h