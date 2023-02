Jogos de hoje, sexta-feira, 17/02: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, sexta-feira (17/02), incluem partidas pela Copa do Nordeste, Copa Verde, Campeonato Espanhol, Bundesliga e diversos outros campeonatos estaduais e internacionais.

Às 19h, no horário de Rio Branco (AC), Atlético Acriano e São Francisco-AC iniciam a Copa Verde 2023. Às 19h, no horário de Brasília, Ceará jogará contra CRB pela Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Augsburg x Hoffenheim - 16h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

Gimnasia x Instituto - 18h - Sem informações Huracán x Barracas Central - 21h30 - Sem informações Arsenal Sarandí x Racing - 21h30 - Star+

Campeonato Brasiliense

Capital-DF x Paranoá - 15h30 - Sem informações

Campeonato Capixaba

Vilavelhense x Porto Vitória - 17h - Sem informações

Campeonato Cearense

Pacajus x Barbalha - 16h - Youtube (FCF TV)

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Almería - 17h - Star+

Campeonato Francês - Ligue 1

Auxerre x Lyon - 17h - ESPN 2 e Star+

Campeonato Italiano

Sassuolo x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Star+

Campeonato Mineiro

Athletic Club x Caldense - 19h30 - NSports Ipatinga x América-MG - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Português

Gil Vicente x Vizela - 17h15 - Sem informações

Copa do Nordeste

CRB x Ceará - 19h - Nosso Futebol, OneFootball e Star+ Fortaleza x CSA - 21h - Nosso Futebol e OneFootball Atlético Alagoinhas x Bahia - 21h - Nosso Futebol e OneFootball

Copa Verde

Atlético-AC x São Francisco-AC - 19h - Sem informações

